Статьи на английском медицинской тематики

ПереводыЗавершен10 заявок206 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен рерайтинг 10 английских статей о лечении заболеваний с помощью стволовых клеток до 06.02

11 лет назад
master_1c
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Ponka
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$50
6 дней
Все нормально. Спасибо
Было приятно сотрудничать, спасибо!
  • Похожие заказы

  • Требуется переводчик рус-англ, англ-рус (нефтегаз)

    Здравствуйте. Требуется опытный переводчик (рус-англ, англ-рус), имеющий опыт перевода технической документации в нефтегазовой отрасли для ДЛИТЕЛЬНОГО сотрудничества. Оплата - 4 вмз за 2000 знаков без пробелов. Оплата не обсуждается. Кого не устраивает - прошу не беспокоить. Тестовый текст: англ-рус "Any ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Переводчики английского языка для работа с видео

    Компания Freelance Project Management ищет профессиональных переводчиков английского языка для работы с рекламными видеороликами. Ждем Ваши предложения по оплате в рублях или долларах за работу с видео (тайминг+перевод) на ящик [email protected] с пометкой в ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Грамотный перевод текста на английский язык

    Добрый день. Нужен Грамотный перевод текста для сайта на английский язык. Объем текста примерно 3 страницы А4 формата. Основное направление сайта - логистика по морю. Указывайте пожалуйста свои расценки для выполнения данной работы. Спасибо

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен перевод с русского на английский

    Перевод текста в фильмах по боевому искусству. Нужно перевести 13 фильмов. Продолжительность фильмов от 20 до 60 минут. Содержание: описание особенностей данного вида боевого искусства и пояснения, комментарии к выполнению движений, упражнений, элементов.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Переводчик

    Переводчика-фрилансера Целевая цена 2$ за 1000 знаков исходника. Основная работа будет - перевод инструкций к приборам бытового назначения с английского на русский. Качество - нормальное. Нам не нужно каких-то изысков и звездных переводчиков, на выходе просто должна быть ...

    Переводы59 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод математической статьи (RU -> EN)

    Требуется перевести математическую статью с русского на английский (можно отнести к области линейной алгебры). Количество текста без формул - около 38 тыс знаков с пробелами.

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется переводчик с английского на русский.

    Уважаемые коллеги, приглашаются к сотрудничеству переводчики с английского на русский. Очень рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с успешными кандидатами. Тематика и задачи совершенно разные. От перевода описания товара в магазине, до перевода специальных предложений, акций и юридических ...

    Переводы48 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется перевод с польского на русский

    $20

    Требуется перевод с польского языка на русский. Технический перевод, 10 страниц, необходима точность. Заказ отдам человеку, который имеет опыт в переводе с польского. Заказ необходимо выполнить до вечера четверга 24.01.13. Детали отправляются исполнителям, которые пройдут ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад