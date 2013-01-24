Переводчики английского языка для работа с видео

Компания Freelance Project Management ищет профессиональных переводчиков английского языка для работы с рекламными видеороликами.

Ждем Ваши предложения по оплате в рублях или долларах за работу с видео (тайминг+перевод) на ящик [email protected] с пометкой в теме письма: «РАБОТА С ВИДЕО». НЕ забывайте указывать Ваши контакты (не только e-mail, но и ICQ и Skype). Способ оплаты: yandex-деньги и webmoney. Другие варианты оплаты не рассматриваются!

Заранее спасибо за проявленный интерес к нашей вакансии!