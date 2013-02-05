Нужен перевод с русского на английский

ПереводыЗавершен13 заявок275 просмотров
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Перевод текста в фильмах по боевому искусству. Нужно перевести 13 фильмов. Продолжительность фильмов от 20 до 60 минут. Содержание: описание особенностей данного вида боевого искусства и пояснения, комментарии к выполнению движений, упражнений, элементов.

11 лет назад
my_g
Миша 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
pretty_angel_077
Юлия 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад
$15
3 дня
Перевод выполнен качественно и быстро, благодарю за сотрудничество, обязательно будем обращаться с новыми проектами.
Сотрудничество прошло хорошо, надеюсь сможем поработать вместе еще раз!
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