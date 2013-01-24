Требуется переводчик рус-англ, англ-рус (нефтегаз)

Добрый день. Нужен Грамотный перевод текста для сайта на английский язык. Объем текста примерно 3 страницы А4 формата. Основное направление сайта - логистика по морю. Указывайте пожалуйста свои расценки для выполнения данной работы. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Требуется опытный переводчик (рус-англ, англ-рус), имеющий опыт перевода технической документации в нефтегазовой отрасли для ДЛИТЕЛЬНОГО сотрудничества.
Оплата - 4 вмз за 2000 знаков без пробелов. Оплата не обсуждается. Кого не устраивает - прошу не беспокоить.
Тестовый текст:
англ-рус
"Any roller cone or fixed cutter bit should be ring gauged, and stabilizers should be either calipered or gauged to verify they meet A.P.I. - approved outside dimensions tolerances as shown in the following table. You will notice that fixed cutter bits cannot be larger than stated, because a larger fixed cutter bit could become stuck in the hole. Therefore, the tolerance is all in the direction of the bit being smaller. Roller cone bit tolerances are just the opposite. Because the arms can “give” a little, the tolerance is allowed in the direction of larger to assure they continue to drill a full gage hole."
рус-англ
"Добыча из продуктивного коллектора Тенгиза ведется из нефтяной части залежи мощностью 1,600 метров, сложенной известняками и доломитами от девонского до каменноугольного периода. Скважины с самым высоким дебитом расположены по краю платформы и на склоне в трещиноватых карбонатных отложениях, имеющих низкую (менее 6%) структурную пористость."
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