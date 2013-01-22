Устный перевод по Скайпу (английский/русский)

Здравствуйте. Требуется опытный переводчик (рус-англ, англ-рус), имеющий опыт перевода технической документации в нефтегазовой отрасли для ДЛИТЕЛЬНОГО сотрудничества. Оплата - 4 вмз за 2000 знаков без пробелов. Оплата не обсуждается. Кого не устраивает - прошу не беспокоить. Тестовый текст: англ-рус "Any ...
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Периодически возникает необходимость устного перевода разговора по скайпу анлийский/русский
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