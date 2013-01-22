Устный перевод по Скайпу (английский/русский)

Переводчика-фрилансера Целевая цена 2$ за 1000 знаков исходника. Основная работа будет - перевод инструкций к приборам бытового назначения с английского на русский. Качество - нормальное. Нам не нужно каких-то изысков и звездных переводчиков, на выходе просто должна быть ...