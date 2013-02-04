Перевод документа с немецкого

Сам сайт: http://yablyk.com/ 1. Основные требования к автору 1.1 Требуется сотрудник (переводчик или рерайтер) в команду сайта, обладающий симпатией к компании Apple и ПОЛНЫМ пониманием общих терминов, связанных с устройствами компании (например: iOS, OS X, IPhone, Apple Store, ...
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Необходимо выполнить перевод данного документа с Немецкого языка на Русский, с сохранением формы документа.
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