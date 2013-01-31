Перевод сайта с русского на ангийский

ПереводыЗавершен17 заявок380 просмотров
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Необходимо создать английскую версию русскоязычного сайта. Требуется всё на русскоязычном сайте перевести на английский.

11 лет назад
dichin
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
pretty_angel_077
Юлия 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад
$70
3 дня
Приятно было сотрудничать с Юлией. Минимум вопросов - максимум понимания. Оперативно и качественно выполнена работа.
Сотрудничество с Дмитрием было успешным и плодотворным. Он внимательный и надежный заказчик с которым хочется продолжать работать. Рекомендую!
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