Добрый день, переделываем личный кабинет в интернет-магазине. необходимо сделать макет каждой из страниц по карандашному рисунку, согласно стилистике сайта. Все необходимые элементы там представлены. Формат psd Также нужно сделать макет карточки товара (1 стр) и предложить несколько ...
- Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, необходимо сделать принт для сумки хб, размер до а4, 1 цвет. В макете нужно по возможности соединить лого и/или тематику одной компании с элементами другой + текст. Фотка для примера.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо сделать макет (psd) и сверстать заглавную страницу интернет-магазина в соответствии с примерами. Сам сайт работает под CMS Битрикс давно и успешно, но в данный момент стоит задача освежить дизайн в свете современных трендов. На ...Завершен7 лет назад
Необходимо существующий шаблон переработать и адаптировать для сайта на кириллице. Движок для сайта должен быть wordpress. Все подробности при общении.Завершен7 лет назад
У нас есть торговая марка. Сейчас наш сайт выполнен на джумле. Мы хотели бы сделать дизайн более современным и перенести его на другой движок (например wordpress). Просмотрев готовые варианты, мы остановились на шаблоне https://demo.yootheme.com/wordpress/salt (вариант paper). Нам ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется помощь по запуску интернет-магазина на Яндекс. Маркет. Для того, чтобы туда попасть требуется соблюдение всех рекомендаций платформы: https://yandex.ru/legal/market_adv_rules/ Устранение всех ошибок по товарам: https://yandex.ru/support/partnermarket/quality/types-of-mistake.xml Нужен человек, который уже занимался подобной задачей. Исправить ошибки мы можем сами, но нужно наметанным ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать информационные страницы сайта с учётом существующего дизайна. Привести в порядок таблицы, грамотно расположить текст с графикой. Возможно предложить своё представление информации для более комфортного восприятия её пользователем. Результатом должны быть HTML-страницы для вставки ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть рабочий сайт на wordpress и пустой, но с новым дизайном. Необходимо перенести контент старого сайта в новый или поменять дизайн на старом.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
необходимо переделать вёрстку (компановку) и дизайн сайта. Контент должен сохраниться. Движок wordpress.Завершен9 лет назад
Нужно приложение для iPad, которое представляет из себя браузер, с возможностью навигации только по одному заранее заданному сайту и которое при отправки определённой формы с сайта (формы заказа), отправляло на сервер сайта параметр, закреплённый за ...Мобильные приложения9 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт интернет магазина и планшет на Андроид-е. Необходимо, что бы при включении планшета сразу открывался сайт и по возможности сделать минимальным возможности этот сайт покинуть.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимы следующие доработки в Bitrix: 1) В карточке товара реализовать возможность выбора характеристик товара (цвет, размер), которые загружаются из 1С 2) в карточке товара отображать все картинки, загружаемые из 1с 3) реализовать возможность просмотра увеличенного изображенияИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим исправленный скрипт 1c_exchange.php который сможет осуществлять обмен данными с сайта на simpla и 1с УТ платформа 8.2 (ВерсияСхемы="2.05") После перехода на новую платформу 1С перестали подгружаться из 1С характеристики, скидочные группы и по мелочи..Завершен11 лет назад
Нужно перевести сайт с русского на эстонский язык. Примерно 20 страницПереводы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
нужен аналогичный скрипт для подбора мебели - http://kuhni-vsem.ru/konstruktor/Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
1) Необходимо настроить зыгрузку/выгрузку с сайта/на сайт из/в 1С УТ и Битрикс (последняя версия) 2) Обеспечить возможность работы с товарами, имеющими характеристики в 1С (цвет, размер и т.п.) 3) Поправить внешний вид и юзабилити сайта на Битрикс.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать небольшой ролик, аналогичный этому - http://www.manduka.com/us/innovation/?dd но на русском и с немного другими материаламиАнимация5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен человек для наполнения группы Вконтакте. Тема - "Йога, здоровое питание, экология, здоровый образ жизни, физическая активность, медитация, буддизм, побольше йоги". 3-и поста в день. Картинки.Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо выполнить ряд задач по доделки некоторых функций движка на PHP. Речь идёт о некоторых функциях каталога товаров в админке. Подробности в личку.Завершен11 лет назад
Необходимо исправить ошибку в логике при импорте из 1C в симплу. Подробности в личку.Завершен11 лет назад