dichin

Дмитрий dichin

 
50 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
pixelseo_ua
Андрей 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$400
10 баллов
6 лет назад
Сайт о торговой марке. дизайн + вёрстка.
Все отлично! С удовольствием продолжу сотрудничество!
Хороший профессиональный уровень выполненной работы порадовал.
Ответный отзыв
sunnyfunny
Анна 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
год назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Макет для промо-сумки
Спасибо за проект:) Обращайтесь еще:)
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Редизайн заглавной страницы интернет-магазина и правка стилей
Дмитрий отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству на все 5 звезд :)
Очень нравится уровень профессионализма и терпеливость в исполнении задачи. Илья готов работать над нюансами для достижения конечного результата, который удовлетворит самого требовательного заказчика.
Ответный отзыв
Zidiz
Ольга 
40 летБеларусь
17 лет в сервисе
Была
19 дней назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Перенос контента сайта на wordpress
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству
Ольга хорошо и быстро справилась с задачей, адекватно оценив свою работу. Остались положительные впечатления от общения и подкупило желание действительно помочь клиенту, а не получить прибыль любой ценой!
Ответный отзыв
dashart
Дарья 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Редизайн сайта на wordpress
Спасибо за интересный проект! С удовольствием еще с Вами поработаю!
Дарья отлично справилась с задачей. Всё сделано качественно и в срок. Остался доволен её работой.
Ответный отзыв