У нас есть торговая марка. Сейчас наш сайт выполнен на джумле. Мы хотели бы сделать дизайн более современным и перенести его на другой движок (например wordpress). Просмотрев готовые варианты, мы остановились на шаблоне https://demo.yootheme.com/wordpress/salt (вариант paper). Нам ...