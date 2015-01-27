Перенос контента сайта на wordpress

Для сайта http://energystock.ru/analitika/tarify Нужно сделать новый раздел с тарифами на 2015 год Информацию нужно будет брать от сюда http://www.energo-consultant.ru/sprav/tarifi_na_elektroenergiuy_na_2015_god Потребуется небольшой рерайт исходника. Обратите внимание как сделаны предыдущие материалы http://energystock.ru/tarify-na-elektroenergiyu-na-2014-god/moskva сами тарифы вырезаны скрин-шотом и обработаны в фотошоп. Ожидаю сроки ...