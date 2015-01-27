Перенос контента сайта на wordpress

Здравствуйте! Необходима помощь в размещении объявлений на досках Набережных Челнов и Казани. Тексты объявлений, картинки, e-mail - все предоставлю. Нужно только ручками аккуратно размещать. Пожалуйста, указывайте пожелания по цене за одно объявление.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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