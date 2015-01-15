Размещение объявлений на досках

Наполнение сайтовЗакрыт19 заявок304 просмотра
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Здравствуйте!

Необходима помощь в размещении объявлений на досках Набережных Челнов и Казани.

Тексты объявлений, картинки, e-mail - все предоставлю. Нужно только ручками аккуратно размещать.

Пожалуйста, указывайте пожелания по цене за одно объявление.

8 лет назад
skromnaya
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
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