Наполнить сайт на джумле

Сайт www.unitechnology.ru Необходимо наполнить сайт товаром Что нужно делать: - поиск фотографии товара - редактирование фото под нужный размер с нанесением лого компании - создание карточки товара, внесение всех характеристик, выбор категорий - написание обзора (описание) к этому товару в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всего товаров около 70 единиц. Один товар - 5 рублей. Необходимо с исходного сайта скопировать 2-3 картинки, название и описание, цену.
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