Интеграция ИМ на Ореncart с Таобао

Сайт www.unitechnology.ru Необходимо наполнить сайт товаром Что нужно делать: - поиск фотографии товара - редактирование фото под нужный размер с нанесением лого компании - создание карточки товара, внесение всех характеристик, выбор категорий - написание обзора (описание) к этому товару в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно автоматическое наполнение магазина товарами и перевод описания товара
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов116 заявокЗакрыт8 лет назад
Добавить товары на сайт: Полное описание товара, Картинки товара, Видео товара, Отформатировать текст. Есть сайт донор, с которого нужно брать описание. 10р товар ~370 товаровЗавершен9 лет назад
- $10
- Нужно спарсить товары с интернет магазина духов - И разместить на другом интрнет магазине цена: 600 р сроки: 1 день факт оплаты: как карточки товара будут размещены Таких заказов - будет 3 штуки, если этот норм сработаетНаполнение сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Наполнение сайта в excel файле на платформе joomla. Кто реально разбирается и может это сделать? Сейчас нужно заполнить 10 страниц разных сайтов. Оплата 100 рублей страницаНаполнение сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Есть готовое ТЗ для написания статей, для каждой статьи - отдельное ТЗ. Вам сочинять ничего не нужно. Ваша задача: 1. Размещение новых заказов на бирже копирайта. 2. Формирование вайт-листа авторов. 3. Проверка статей и общение с ...Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сайт www.inostudio.ru Корпоративный сайт региональной ИТ-компании. Что надо: Грамотные продающие тексты (желательно SEO ориентированный). Рерайтинг существующих текстов. Плюсом будет знание в сфере ИТ. Оплата 10$ за 1000 знаков.Наполнение сайтов58 заявокЗакрыт9 лет назад
Размещение объявлений на barahla.net. Около 150шт. Оплата 300рНаполнение сайтов14 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужно наполнить раздел "Книги" на сайте о металле и металлургии. Раздел представляет собой каталог книг о металле. Каталог состоит из 6 рубрик, соответствующих тематике книг. В каталоге размещаются только описания книг (аннотации) - т.е. сама книга ...Завершен9 лет назад
- $8
Нужно перенести с одного сайта на другой (копипаст): около 140 фото с подписями около 20 обложек дурналов около 15 песен и 3 видеозаписи Перенесли сайт на WP, нужен человек который разбирается с админкой WPЗавершен9 лет назад
Нужно наполнить товарами интернет магазин мебели sanant.kiev.ua. Что нужно делать: - поиск фотографии товара - редактирование фото под нужный размер с нанесением лого компании - создание карточки товара, внесение всех характеристик, выбор категорий - написание обзора(описание) к этому товару в ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт9 лет назад