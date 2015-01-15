Перенести контент с сайта на сайт

Добрый день! Нужен человек, который хорошо разбирается в вордпрессе, для наполнения сайта строительой компании. Я укажу источник откуда брать информацию, её нужно будет перевести на Украинский и разместить на сайте, предварительно подобрать картинки и видео. Всего ...