Перенести контент с сайта на сайт

Нужно наполнить товарами интернет магазин мебели sanant.kiev.ua. Что нужно делать: - поиск фотографии товара - редактирование фото под нужный размер с нанесением лого компании - создание карточки товара, внесение всех характеристик, выбор категорий - написание обзора(описание) к этому товару в ...
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Нужно перенести с одного сайта на другой (копипаст):
около 140 фото с подписями
около 20 обложек дурналов
около 15 песен
и 3 видеозаписи
Перенесли сайт на WP, нужен человек который разбирается с админкой WP
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