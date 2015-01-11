Наполнение сайта контентом

Объем проекта: 50 страниц Ежедневный объем: 3-4 страницы Предоставляем голый текст и таблицу с ценами, которые нужно оформить через визуальный редактор или исходным html-кодом (заголовки: h1,h2,h3,h4, жирный/наклонный, переносы, классы и id). Особое внимание к таблицам т.к. они сложные ...
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тематика сайта - образование
нужно наполнять структурированно разные предметы по тегам: лекции, домашки, семинары, тесты
Опыт создания курсов необязателен, но будет плюсом.
аудитория: школьники, студенты
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