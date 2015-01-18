Требуется человек для загрузки 100 фильмов в HD качестве в соцсеть Мой мир. Фильмы брать с популярных пабликов вк Требования: 1. Ответственность 2.Наличие свободного времени и высокоскоростного безлимитного интернета. 3. Наличие и умение пользоваться торрентом.
Поиск фотографий для сайта по тематике "Дом и сад"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо найти в интернете фотографии для иллюстраций на сайте, посвященном тематике «Дом и сад». Исполнителю будут предоставлен список запросов для поиска, на которые требуется найти релевантную картинку. В общей сложности всего около 450 фоток.
Обрабатывать фото не требуется, просто находите в интернете и складываете в папки.
Разумеется фото не должны повторяться, все должны быть разные.
Фото должны быть без знаков копирайта, водяных знаков, названий сторонних сайтов или их адресов в интернете и лишних надписей.
Фото необходимо разложить по нескольким папкам, список папок и соответствующих запросов для поиска будет предоставлен исполнителю на е-мейл в формате MS Exel, после взятия заказа в работу.
Все фото должны быть цветными, в формате JPEG, в разрешении от 700-800*500-600 px и выше, среднего качества (размер на диске от 80 Кб и выше).
Повторяю: обрабатывать фото не требуется! Просто находите в интернете и складываете в папки.
Растягивать низкокачественные фото до размеров 800*600 нельзя (проверяю).
Все фото легко находятся в поисковиках.
Срок выполнения исполнителем после взятия заказа в работу — до 2 (максимум 3-х) дней.
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