Поиск фотографий для сайта по тематике "Дом и сад"

Необходимо найти в интернете фотографии для иллюстраций на сайте, посвященном тематике «Дом и сад». Исполнителю будут предоставлен список запросов для поиска, на которые требуется найти релевантную картинку. В общей сложности всего около 450 фоток.

Обрабатывать фото не требуется, просто находите в интернете и складываете в папки.

Разумеется фото не должны повторяться, все должны быть разные.

Фото должны быть без знаков копирайта, водяных знаков, названий сторонних сайтов или их адресов в интернете и лишних надписей.

Фото необходимо разложить по нескольким папкам, список папок и соответствующих запросов для поиска будет предоставлен исполнителю на е-мейл в формате MS Exel, после взятия заказа в работу.

Все фото должны быть цветными, в формате JPEG, в разрешении от 700-800*500-600 px и выше, среднего качества (размер на диске от 80 Кб и выше).

Повторяю: обрабатывать фото не требуется! Просто находите в интернете и складываете в папки.

Растягивать низкокачественные фото до размеров 800*600 нельзя (проверяю).

Все фото легко находятся в поисковиках.

Срок выполнения исполнителем после взятия заказа в работу — до 2 (максимум 3-х) дней.