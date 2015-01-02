mike573

Майк mike573

 
61 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$10
10 баллов
4 года назад
Php-скрипт
PHP
Майк предоставил интересный проект! Мы сработались! Рекомендую к работе!
Спасибо! Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
wasp1
53 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
SQL-запросы (postgresql)
PostgreSQLSQL
Всё на должном уровне. Оперативная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Все было сделано быстро и качественно. Спасибо. Рекомендую.
Ответный отзыв
imarumaru
Марьяна 
32 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Краткое описание иллюстраций для сайта о дизайне интерьеров
Очень благодарна за интересную работу, коммуникабельность, уважение к исполнителю и быструю оплату. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Всем рекомендую Марьяну - сделала задание быстро, с опережением сроков и качественно! Отличная коммуникация.
Ответный отзыв
ArtKris
35 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Поиск фотографий для сайта по тематике "Дом и сад"
хороший заказчик всегда на связи предоплата оплата производилась вовремя. рекомендую
Очень хороший, ответственный исполнитель, все делается качественно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Поиск фотографий для сайта по тематике "Дом и сад"
Сотрудничеством очень доволен. Только хорошие впечатления от работы. Простое понятное задание, утверждение и оплата быстро и легко. Рекомендую от души!
Отлично выполненная работа, все четко, в срок, отличная коммуникация. Рекомендую!
Ответный отзыв
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