Системное администрирование и программирование
Опыт администрирования FreeBSD/Linux — более 10 лет.
Работа с базами данных — MySQL, PostgreSQL, Oracle.
Графика — обработка фотографий, иконки и т.д.
Обработка данных — подготовка прайсов в формате XML/YML для интернет-магазинов Rozetka, Yandex Market, Avito.
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Все супер сделали. Спасибо за работу
Ответный отзыв
Отличный заказчик, оперативная оплата, всё супер! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$5
10 баллов
7 лет назад
Быстро и качественно! Спасибо большое)
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Оперативная оплата, всё супер! Рекомендую к сотрудничеству.
$3
10 баллов
7 лет назад
MySQLSQL
Все прошло хорошо.Спасибо за помощь.
Ответный отзыв
Всё на должном уровне, оперативная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
$7
10 баллов
7 лет назад
MySQL
Задача решена быстро и правильно.
Ответный отзыв
Всё на должном уровне. Чётко поставленная задача - оперативная оплата.
$3
10 баллов
7 лет назад
Спасибо за быстрое и качественное исполнение заказа.
Ответный отзыв
Всё отлично. Оперативная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.