wasp1

Владимир wasp1

 
53 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Системное администрирование и программирование

Опыт администрирования FreeBSD/Linux — более 10 лет.

Работа с базами данных — MySQL, PostgreSQL, Oracle.

Графика — обработка фотографий, иконки и т.д.

Обработка данных — подготовка прайсов в формате XML/YML для интернет-магазинов Rozetka, Yandex Market, Avito.

Оплата по результату выполненной работы, обращайтесь ...

e-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков

Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Привести логотипы к единой форме
WordPress
Все супер сделали. Спасибо за работу
Отличный заказчик, оперативная оплата, всё супер! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
UKRECIGSTORE
30 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
XML / YML прайс
Быстро и качественно! Спасибо большое)
Отличный заказчик! Оперативная оплата, всё супер! Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
tvpnero
Олег 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Объединить запрос и скопировать данные в другую таблицу из другой БД
MySQLSQL
Все прошло хорошо.Спасибо за помощь.
Всё на должном уровне, оперативная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Jargal
Жаргал 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Решить задачу с Mysql
MySQL
Задача решена быстро и правильно.
Всё на должном уровне. Чётко поставленная задача - оперативная оплата.
Ответный отзыв
fadetogrey
Сергей 
54 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 отзывов
$3
10 баллов
7 лет назад
Команда сложения (awk/sed/bc) с учетом знаков после запятой (scale 8)
Спасибо за быстрое и качественное исполнение заказа.
Всё отлично. Оперативная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
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