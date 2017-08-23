Привет! Ищем настоящего профессионала и мастера своего для сотрудничества!! Очень интересный проект, большой настенный светильник 1,2м в диаметре. Задачи прорисовать все детали которые в дальнейшем уйдут на печать (нанесение принта на фанеру) + 3D визуализация.
- Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт3 года назад
Пример ниже, надо доработать. Спасибо)Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день! Продкуция - жидкости для электронных сигарет, на ветриле сайта смотрятся очень скучно без сочного фона подходящий под описание жидкости. Ссылки на примеры работ партнеров https://rozetka.com.ua/28896833/p28896833/ https://rozetka.com.ua/28896785/p28896785/ https://rozetka.com.ua/28896705/p28896705/ Ссылка на наш товар без фона: https://rozetka.com.ua/34359607/p34359607/ https://rozetka.com.ua/45503688/p45503688/ Ждем таланта!Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Доброго времени! Нужен специалист для составления прайс-листа в формате XML / YML для торговых интернет площадок. К примеру ROZETKAНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Очень нравится ваше портфолио, возможно Вы поможете в разработке баннера для нашей продукции?Баннеры7 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет! Нужен банер двух размеров для форума. Тема: жидкости для электронных сигаретБаннеры19 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени! Меня зовут Олег, я представляю компанию UKRECIGSTORE (электронные сигареты) Через два месяца у нас будет выставка и нам надо подготовить дизайн выставочного стенда (8м квадратный / 2м х 4м) Что скажете ?Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен6 лет назад