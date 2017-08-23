UKRECIGSTORE

Олег Буравицкий UKRECIGSTORE

 
29 летУкраина/Кривой Рог
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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$3
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$3
10 баллов
3 года назад
Карта мира в coreldraw для лазерного стонка
Отлично!
👍🏻👍🏻👍🏻
Ответный отзыв
Helg_Ar
Олег 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Создание сочного и вкусного заднего фона для продукции.
Как обычно, все супер!
Спасибо Олег, мастер своего дела! Уже который раз, выручаешь)
Ответный отзыв
wasp1
52 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
XML / YML прайс
Отличный заказчик! Оперативная оплата, всё супер! Рекомендую к сотрудничеству.
Быстро и качественно! Спасибо большое)
Ответный отзыв
webmax92
Максим 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Дизайн выставочного стенда
Благодарен Олегу за интересный заказ, возможность пофантазировать и приятное общение!
Спасибо Максиму! Работа была выполнена быстрее чем оговоренный срок, оказывает помощь даже после завершения заказа) Советую!
Ответный отзыв