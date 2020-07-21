3D визуализация + дизайн светильника

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки577 просмотров

Привет! Ищем настоящего профессионала и мастера своего для сотрудничества!! 

Очень интересный проект, большой настенный светильник 1,2м в диаметре. 

Задачи прорисовать все детали которые в дальнейшем уйдут на печать (нанесение принта на фанеру) + 3D визуализация. 

5 лет назад
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