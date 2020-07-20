Создать стикерпак в Corel или Illustrator на IT тематику, формат А5, 8 иллюстраций. Фразы для наклеек предоставим. На наклейках должен быть изображен енот и соответствующая фраза. Рисунок должен отображать смысл фразы.
Нужно сделать изображение для статьи на сайт/группу вк
Прикрепили пример того, что нужно.
К каждой статье своя картинка - на ваше усмотрение, мучить с утверждением каждой картинки не будем (только с первой). Нужно, чтобы вы четко поняли концепцию нашего сайта.
Картинок нужно будет много, больше 100+
Указывайте стоимость за картинку или сразу за 100 картинок.
Заявки фрилансеров
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