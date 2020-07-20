Нужно сделать изображение для статьи на сайт/группу вк

Прикрепили пример того, что нужно.

К каждой статье своя картинка - на ваше усмотрение, мучить с утверждением каждой картинки не будем (только с первой). Нужно, чтобы вы четко поняли концепцию нашего сайта.

Картинок нужно будет много, больше 100+

Указывайте стоимость за картинку или сразу за 100 картинок.