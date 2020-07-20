Нужно сделать изображение для статьи на сайт/группу вк

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт55 заявок1176 просмотров

Прикрепили пример того, что нужно.

К каждой статье своя картинка - на ваше усмотрение, мучить с утверждением каждой картинки не будем (только с первой). Нужно, чтобы вы четко поняли концепцию нашего сайта.

Картинок нужно будет много, больше 100+

Указывайте стоимость за картинку или сразу за 100 картинок.

4 года назад
yamax1840
Максим 
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Заявки фрилансеров

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