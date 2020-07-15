Картику для рекламных постов, телеграм канала

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт30 заявок727 просмотров

Нужно 5 картинок для рекламных постов. Разрешение: 512 на 512, пример прикрепляю.  

5 лет назад
Antoska54
Артур 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Аня
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Антонина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Адина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
44 отзыва
5 лет назад
Карина
 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Альбина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв
5 лет назад
Владислава
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Михаил
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Виктория
 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Артем
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Артём
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Анастасия
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
44 отзыва
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Мазур
 
32 года
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
107 отзывов
5 лет назад
Владислав
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
5 лет назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
201 отзыв
5 лет назад
ТОП-5
Иллюстрации и Рисунки
Денис
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артем
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
11 дней назад
81 отзыв(-5)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать изображение!

    Нужно нарисовать реализм: 1. Дорогу и солнце 2. Зеркало заднего вида в автомобиле. 3. В зеркале заднего вида отражаются мужчина и женщина 4. Изобразить подвешенный автомобильный парфюм, и чтобы через его стекло ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн обложки сингла

    $30

    Подробности и максимально понятное видение иллюстрации расскажу при будущей коммуникации, работа не большая (одна иллюстрация для одного сингла) но должна быть оригинальной ( я буду проверять на оригинальность), готов тесно работать, чтоби результат был получен ...

    Иллюстрации и Рисунки37 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • ИНСТАГРАММ! Оформление странички

    Здравствуй! Очень рада, что ты заинтересовался моим заказом, мне правда нужна помощь по-настоящему хо﻿рошего, ответственного и понимающего дизайнера, так что, если это действительно ты, то давай смотреть фронт работы: 1) Необходимо ...

    Иллюстрации и Рисунки20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно нарисовать 2 гифки

    $70

    Нужно нарисовать 2 гифки на 14 секунд По аналогии с этой https://yadi.sk/i/x6DDzuimDKsfdQ Только другие упражнения (тоже очень незамысловатые) Размер гифки 1200*1200 пикселей ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • 2 гифки

    $70

    Нужно нарисовать 2 гифки на 14 секунд По аналогии с этой https://yadi.sk/i/x6DDzuimDKsfdQ Только другие упражнения Также в нежных оттенках и мягком стиле Вот эти упражнения ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рисунки для постов

    (Файлы прикрепил) Нужны примерные рисунки, с лицом определенного человека. К примеру нужно для начало 3-5 картинок на определенные темы. Сколько будет стоить за разовый заказ и столько если постоянно заказывать будем?

    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рисунки для постов!

    (Файлы прикрепил) Нужны примерные рисунки, с лицом определенного человека. Сколько такие работы стоят без понятия. к примеру нужно для начало 3-5 картинок на определенные темы. Сколько будет стоить за разовый заказ и столько если постоянно ...

    Иллюстрации и Рисунки30 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать готовый логотип качественно

    Для сайта https://xrates.ru/ нарисовать качественно имеющийся логотип, он сейчас отображается на сайте. В таком качестве, которое подойдёт для использования логотипа на баннерах, накладывании на другие изображения и т.п. Формат SVG. Также требуется нарисовать аналогичную новую кнопку 88х31 вместо ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад