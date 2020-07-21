Создать простую обложку и лого для

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Завершен13 заявок381 просмотр

Необходимо создать картинку(обложку) для шапки профиля размером 1200x270. И картинку профиля. Пример во вложении. Тема: Nintendo,Pokemon,star wars,zelda и тому подобные известные персонажи.

5 лет назад
maximrud10
Максим 
32 года
5 лет в сервисе
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4 года назад

Выбранный исполнитель

U-creative
30 лет
5 лет в сервисе
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2 года назад
5 лет назад
$7
1 день
Escrow
Умар отлично справился с работой. Все сделано моментально, чему я был очень удивлён и рад. Качество работы превышает ожидания. Однозначно рекомендую как исполнителя вашей работы.
Максим отличный заказчик!

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