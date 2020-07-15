ИНСТАГРАММ! Оформление странички

Здравствуй!

1) Необходимо придумать, разработать и согласовать со мной логотип для странички в инстаграмме по подготовке к ЕГЭ по профильной математике. Он должен цеплять внимание, цвета должны быть сочные, важно сделать всё со вкусом и стилем. Желаемая цветовая гамма должна содержать бордовый/винный цвет как основной + беленький, также думаю, что необходим какой-то третий цвет для акцентов, но это уже я жду предложений) Так как ЦА - старшеклассники 16-18 лет, то должно быть нескучно и драйвово, чтобы не уснуть за учебой.

2) Нужно оформить 6 фото для постов для этой же странички, всё должно быть в одном стиле и в одной цветовой гамме (обязательно!), чтобы всё сочеталось с друг другом и было прям вау-вау. Содержание картинок должно быть следующим:

5 картинок должны содержать формулы по геометрии/алгебре (должна быть фигура с подписанными буквами, цифрами и тд + заголовок+ текст на 1-2 строчки+ формула для геометрии, всё это на красивом фоне с какими-нибудь приколюшками/стикерами/шрихами/наклейками, шрифт должен быть читабельным, крупным, чтобы на картинке вот тебе прям хотелось прочитать то, что написано, рассмотреть картинку). Более подробное содержание каждой картинки согласуется после того, как договоримся. Также рассматриваю дальнейшее сотрудничество на постоянной основе (также делать 3-4 подобных поста в неделю в зависимости от моих комментариев) + еще одна шестая картинка должна быть "пост-знакомство" с моей фотографией, заголовком и опять же красиво и сочно обработана.

3) Необходимо выработать концепцию или фишечку для группы как раз через подачу материала в картинках, то есть также предоставить исходники от п.2 (несколько фонов, логотип на прозрачном фоне, шрифт, используемые стикеры/наклейки в постах, чтобы я сама при необходимости могла подправить/сделать пост в той же стилистике, пустые макеты для других соц.сетей и тд, то есть дать мне некий конструктор для создания подобных картинок).

Закрепляем: логотип, 6 картинок + шаблоны от них же. Сочно, читабельно, залипательно.

*** Прикрепляю две группы в инсте, оформление которых нравится:

1) https://www.instagram.com/kovalmo_shkolkovo/?igshid=l.. - очень ярко и сочно, привлекает внимание, лента насыщенная, но при этом всё читабельно и не нужно напрягаться, чтобы рассматривать пост2) https://www.instagram.com/ege_hack_math/?igshid=343qr.. - нравится, что лента оформлена в одном стиле, но там, где идет чистая шахматка - немного скучноватоЕсли ты до сих пор в себе ощущаешь силы и веру в то, что поможешь мне сделать конфетку - пиши!)