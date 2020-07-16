Дорисовать логотип.

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Завершен8 заявок601 просмотр

Есть логотип рисунок барса. Портрет.

Есть видео заставка на которой логотип дополнен фигурой вокруг.

Необходимо: дорисовать недостающие части, которые есть в видео (круг в виде солнца), НО в стилистике как изображен барс на картинке. 

5 лет назад
unndream
Никита 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

LAVRENTEVA
Светлана 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$22
2 дня
Задача выполнена на УРА) Помимо основной цели мы продолжили взаимодействие и доработали еще логотип в цвете. Рисовка очень хорошая, ручной труд. Рад сотрудничеству. Советую и буду сам еще ни раз обращаться. Добра и больше хороших заказчиков:)
Никита очень вежливый и надежный заказчик. Очень комфортно работать, всегда на связи. Доверие и своевременная оплата! Буду рада сотрудничеству по другим проектам! Рекомендую всем!

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