Отрисовать слайдер для главной

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Закрыт10 заявок505 просмотров

На сайт https://1kuzov.ru/ нужно отрисовать слайдер для основных услуг и акций.

4 картинки

Листаться должно вручную

Цветовая гамма оранжево-черная

Подробности по переписке

5 лет назад
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