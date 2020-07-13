Трассировка

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Завершен23 заявки483 просмотра

Растр в вектор. Логотип. Размер исходника 4000х4000 пикс.

5 лет назад
guest_15944527019635
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nadya_grishina
Надежда 
22 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Очень доволен работой Надежды. Проконсультировала, объяснила, исправила ошибки. Скорость исполнения вообще запредельная. Дружелюбно, качественно, в срок. Буду обращаться в дальнейшем. Советую.
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству!

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