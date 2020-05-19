Nekwork

Владимир Nekwork

 
62 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Большой опыт! Красиво, быстро и качественно!

Техническое моделирование, предметка.

Rhinoceros (T-Spline, V-Ray), 3ds Max (V-Ray, Mental Ray, Corona ).

Векторная графика - XaraX, Adobe Illustrator.

Большой опыт.

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Отзывы заказчиков

artee_sin
Артем 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
3d модель кухонной утвари в Rhino или Fusion360
Работа выполнена качественно и в срок. Спасибо!
Все оперативно, согласно предварительным договоренностям. Рекомендую всем людям Земли!
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