Большой опыт! Красиво, быстро и качественно!
Техническое моделирование, предметка.
Rhinoceros (T-Spline, V-Ray), 3ds Max (V-Ray, Mental Ray, Corona ).
Векторная графика - XaraX, Adobe Illustrator.
Большой опыт.
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок. Спасибо!
Ответный отзыв
Все оперативно, согласно предварительным договоренностям. Рекомендую всем людям Земли!