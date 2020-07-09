Таргетолог

Задание 1

Создать 5 рекламных изображения, потенциально способных «зацепить» пользователя. Размер изображений на ваше усмотрение. Обращаем внимание на то, что рекламное изображение является важнейшей частью рекламного объявления, поэтому постарайтесь сделать их как можно качественнее. Покажите свои навыки в графических редакторах, для нас это очень важно.

Примеры эффективных изображений в приложении.

Несмотря на достаточно простое изображение, оно довольно хорошо отражает интересы потенциального клиента.

Задание 2

К созданным изображениям напишите 5 рекламных текстов. Используйте различные формулы для составления качественного текста (AIDA, PMPHS, ODС и т.д.)