В поисках художника

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт14 заявок759 просмотров

Здравствуйте, это изделие, с которым нужно будет работать. Острый край соприкасается с огнем, так как мы не нашли возможного и недорого способа защиты изображения на все изделие, хотим нанести изображение только на ту часть, которая не будет нагреваться - это часть с изображением. Нужно получить красивый переход от цвета металла к изображению, и чтобы лейбл Criss Cross не выбивался из общей картины. На фото нет красивого перехода, цвета выбиваются и поэтому все выглядит незаконченно и несуразно. Можем скинуть приблизительные варианты, которые рассматривали, но они не подходят по цвету.

Работа принимается в psd формате.

Спасибо за внимание!

5 лет назад
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