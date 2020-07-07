Восстановить рисунок

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Закрыт25 заявок840 просмотров

Необходимо сделать точную копию рисунка на футболке, восстановить ту часть которая не видна, чтобы рисунок был полноценный. Сохранить в pdf.

5 лет назад
guest_15942173417558
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