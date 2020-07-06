Нарисовать инфографику

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Закрыт6 заявок421 просмотр

ТЗ тут: https://docs.google.com/document/d/1GUJfBeuD6eNY_79jNBJeO6awSgpl5YEZF2qio1TEE2w/edit?usp=sharing

Только исполнители из Украины! Пожалуйста, указывайте сразу цену и сроки.

5 лет назад
iNikolaenko
46 лет
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
44 года
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
44 отзыва
5 лет назад
Екатерина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Анастасия
 
22 года
5 лет в сервисе
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3 года назад
5 лет назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 минут назад
201 отзыв
5 лет назад
#1
Иллюстрации и Рисунки
Денис
 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад