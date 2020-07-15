Сделать готовый эскиз

Всем привет! Есть немного нестандартная и наверно непростая задача. Я прикрепил несколько эскизов тату, которые нравятся. Суть в том, чтобы

лицо на эскизе заменить на лицо реальной девушки с фотографии.

Фотографий девушки дам нужное кол-во.

При этом эскиз должен быть четкий, чтобы мастер тату смог это воплотить в жизнь.

Я конечно понимаю что полной идентификации вряд ли достичь, но хотя бы

девушка должна быть узнаваема. Скажу сразу - попыток через фотошоп это

сделать - была масса, эффект никакой, ведь при этом должно быть красиво.

Возможно понадобится нарисовать это всё по новой, взять эскиз, фото,

сложить это в голове и сделать что-то новое - я готов оплатить как

художнику. Другие эскизы тоже готов рассмотреть, если понадобится.

Цену предлагайте, рассмотрю ЛЮБОЙ вариант.