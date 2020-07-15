Ну, игра такая Нарисовать задний фон под стилистику
Сделать готовый эскиз
Всем привет! Есть немного нестандартная и наверно непростая задача. Я прикрепил несколько эскизов тату, которые нравятся. Суть в том, чтобы
лицо на эскизе заменить на лицо реальной девушки с фотографии.
Фотографий девушки дам нужное кол-во.
При этом эскиз должен быть четкий, чтобы мастер тату смог это воплотить в жизнь.
Я конечно понимаю что полной идентификации вряд ли достичь, но хотя бы
девушка должна быть узнаваема. Скажу сразу - попыток через фотошоп это
сделать - была масса, эффект никакой, ведь при этом должно быть красиво.
Возможно понадобится нарисовать это всё по новой, взять эскиз, фото,
сложить это в голове и сделать что-то новое - я готов оплатить как
художнику. Другие эскизы тоже готов рассмотреть, если понадобится.
Цену предлагайте, рассмотрю ЛЮБОЙ вариант.
Выбранный исполнитель
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