Сделать готовый эскиз

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок401 просмотр

Всем привет! Есть немного нестандартная и наверно непростая задача. Я прикрепил несколько эскизов тату, которые нравятся. Суть в том, чтобы

лицо на эскизе заменить на лицо реальной девушки с фотографии.

Фотографий девушки дам нужное кол-во.

При этом эскиз должен быть четкий, чтобы мастер тату смог это воплотить в жизнь.

Я конечно понимаю что полной идентификации вряд ли достичь, но хотя бы

девушка должна быть узнаваема. Скажу сразу - попыток через фотошоп это

сделать - была масса, эффект никакой, ведь при этом должно быть красиво.

Возможно понадобится нарисовать это всё по новой, взять эскиз, фото,

сложить это в голове и сделать что-то новое - я готов оплатить как

художнику. Другие эскизы тоже готов рассмотреть, если понадобится.

Цену предлагайте, рассмотрю ЛЮБОЙ вариант.

5 лет назад
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
8 минут назад

Выбранный исполнитель

K_Kristina_24
Кристина 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$50
5 дней
Escrow
Не с первого раза, но Кристина справилась с поставленной задачей! Могу рекомендовать как хорошего художника!
Всегда на связи. Хорошо обьясняет ТЗ. Оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Алёна
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
201 отзыв
5 лет назад
#1
Иллюстрации и Рисунки
Алексей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Вячеслав
 
55 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
30 отзывов(-1)
5 лет назад
K_Kristina_24
Кристина 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад