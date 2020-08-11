Дизайн макет для оклейки авто

Есть +- идея для дизайна оклейки нужен лишь человек что все отрисует в графическом редакторе и уже предоставит мне исходник который пойдет на в сервис по оклейке.

Только данный исходник должен быть в Tiff формате и по всем нужным размерам, чтобы потом в сервисе меня не гоняли от них к дизайнеру.