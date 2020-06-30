Необходимо нарисовать 5 иллюстраций

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Закрыт35 заявок927 просмотров

Добрый день

Нам необходимо нарисовать 5 иллюстраций (стилистика как в примере). Мифические твари на ваше усмотрение. 

Если кто-то что-то в подобном виде рисовал просьба указать в заявке. Стоимость и сроки тоже указывайте в заявке.

Спасибо.

5 лет назад
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