1. Есть исходная версия Инструкции в пдф и фото для пиктограммы. Необходимо сделать Инструкцию (файл "Инструкция) в .docx с пиктограммой (файл "Пиктограмма") и текст гарантийного талона (файл Гарантийный талон"). Тоже в .docx Объём: Инструкция с ...
Создать два логотипа (мини бренда)
Есть два понятия, которые планируется презентовать соответствующей аудитории. Для этого нужно отрисовать для каждого понятия красочные, запоминающиеся, броские логотипы. Лучше даже, если в логотипах будут использоваться аббревиатуры (то есть логотипы отчасти буквенные, как, например, в Яндексе или Google).
Собственно, сами понятия:
1. Индекс реальной эффективности (техническое понятие для спецтехники). В логотипе можно использовать символы I R E (Index of real efficacy). Лучше всего даже, если сделать русскую и английскую версию лого.
2. Социальный вексель кандидата (термин социологический). Пожелания аналогичные: использовать символы S C B (Social bill of candidate), а также сделать русскую и английские версии.
При создании логотипов можно использовать материалы из интернета (шрифты, геометрические фигуры, картинки, если нужно).
Пожелания к исполнителям:
1. Желательно наличие подобных работ (логотипы, названия, бренды). Если такое есть, просьба указывать в заявке.
2. Разумный бюджет, учитывая, что реальной работы максимум на час-два.
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