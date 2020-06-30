Создать два логотипа (мини бренда)

Есть два понятия, которые планируется презентовать соответствующей аудитории. Для этого нужно отрисовать для каждого понятия красочные, запоминающиеся, броские логотипы. Лучше даже, если в логотипах будут использоваться аббревиатуры (то есть логотипы отчасти буквенные, как, например, в Яндексе или Google).

Собственно, сами понятия:

1. Индекс реальной эффективности (техническое понятие для спецтехники). В логотипе можно использовать символы I R E (Index of real efficacy). Лучше всего даже, если сделать русскую и английскую версию лого.

2. Социальный вексель кандидата (термин социологический). Пожелания аналогичные: использовать символы S C B (Social bill of candidate), а также сделать русскую и английские версии.

При создании логотипов можно использовать материалы из интернета (шрифты, геометрические фигуры, картинки, если нужно).

Пожелания к исполнителям:

1. Желательно наличие подобных работ (логотипы, названия, бренды). Если такое есть, просьба указывать в заявке.

2. Разумный бюджет, учитывая, что реальной работы максимум на час-два.