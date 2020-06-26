Переделать и адаптировать картинку для соцсетей

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт11 заявок1084 просмотра
#1$45

Есть картинка (прикреплена). Надо сделать 4 картинки в таком же стиле. Буквы на фото те же. 

1. Девушка другая (можно с хвостом, можно распущенные). Цвет тот же.

2. Вместо девушки - мужчина. Цвет вместо чёрного - тёмно-синий или фиолетовый.

3. Вместо девушки - ребёнок (пол неважен), возраст 3-6 лет. Цвет тёмно-розовый, жёлтый или оранжевый, или зелёный, или голубой. 

4. Вообще без девушки. Буквы те же. Но надо сделать цветовую гамму в стиле vip (чёрный-серебро, чёрный-золото, чёрный, ярко-фиолетовый и т.д.)

Все картинки надо сделать в формате, подходящем для аватарки инстаграм и вайбер.

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