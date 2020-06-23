Добрый день! Нужно будет нарисовать иллюстрацию-баннер для сайта (в последующем возможно другие работы в том же стиле). Подробное описание идеи с примерами похожих работ - в добавленном файле. Укажите, сколько бы стоила ...
Совместить рисунок под этикетки ломонд
В наличии этикетки ломонд модель 2100135 (18 блоков)
1 блок 66.7 х 46 мм
Нужно сделать файл для печати рисунка на принтере, чтобы сетка совпадала.
Рисунок максимально поднять вверх, чтобы было место для записи цены.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте. Ищу специалиста для разработки дизайна шаблонов в инстаграме. Тема: стоматология. Прикрепляю ниже понравившиеся примеры из интернета. Цвет синий/белый.Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется нарисовать смайлы для сушествующего сета смайлов. Пример уровня работы приложен. Опыт работы со смайлами, смайлы на твиче. Связь телеграм.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Нужна инфографика о расходах по проекту. Цифры я дам. Нужен будет созвон по вайберу или другому мессаджеру, чтобы я объяснил что к чему (словами писать нереально, а по телефону за пару минут ...Завершен5 лет назад
Добрый день, Ищем художника/иллюстратора, который смог бы проиллюстрировать курс по рисованию карандашом для новичков. Важно: необходимо часть рисунков прорисовать на камеру (виден только стол и рука). Поэтому ищем кандидата из Киева. ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, Ищем художника/иллюстратора, который смог бы проиллюстрировать курс по рисованию карандашом для новичков. Важно: необходимо часть рисунков прорисовать на камеру (виден только стол и рука). Поэтому ищем кандидата из Киева. ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо отрисовать 2 иллюстрации к слоганам: 1) "труд побеждает талант" 2) "количество переходит в качество". Есть небольшие идеи-концепты к иллюстрациям: 1) В виде комикса о 2х людях на турниках, ...Завершен5 лет назад
Добрый день, Мы являемся европейским брендом футболок под названием «DesignerFreund». Мы осуществляемсвои продажи на площадках (merch by amazon, spreadshirt, redbubble, shirtee) по схеме POD (print-on-demand) уже более 3 лет и продалиболее 30 ...Иллюстрации и Рисунки24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно отрисовать вертикальный баннер размером 62х173 см для кафе. Нужно указать продукцию и цены, вверху расположить лого и 1-2 изображения продукции, при этом всё сделать в фирменных теплых цветах (желтый, оранжевый). Пример ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго времени! Требуется сделать 2 изображения в векторе. Изображения прикрепляю. К сожалению, размеры исходников небольшие, но содержание по ним понятно. В идеале для постера в постирочную сделать еще и перевод для описаний всех ...Завершен5 лет назад