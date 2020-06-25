Иконки

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Закрыт9 заявок246 просмотров

Нужно нарисовать 12 иконок на разные темы. определенного стиля. Круглые вписанные в квадрат, прозрачные, размер 200 на 200 png.

фото прилагаю

список тем:

Стройка и ремонт

Ремонт авто

Ремонт цифровой техники

Ремонт бытовой техники

Мероприятия

Уборка и хозяйство

Красота и уход

Одежда, обувь и текстиль

Фото, видео, дизайн

Курьер

Грузоперевозки

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