Создать обложки для статей

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт26 заявок577 просмотров

Необходимо создать 16 обложек для статей финансовой тематики. На обложке необходимо разместить имя Автора, Название статьи. Исходя из тематики подобрать фон. Размер 1044х1666. Формат png. Текст на русском языке. Необходим общий стиль.

Пример обложек в закрепе.

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Иллюстрации и Рисунки
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