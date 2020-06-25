Сдача в колледж для предмета цветоведение. Важно только подобрать правильные цвета для указанной темы. Можно сказать просто перекрашивание готовой работы. В фото примеры работ как нужно сделать, но в данном случае обводится и перекрашивается рисунок ...
Создать обложки для статей
Необходимо создать 16 обложек для статей финансовой тематики. На обложке необходимо разместить имя Автора, Название статьи. Исходя из тематики подобрать фон. Размер 1044х1666. Формат png. Текст на русском языке. Необходим общий стиль.
Пример обложек в закрепе.
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