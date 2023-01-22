Дизайн для бизнеса. Понятность, аккуратность, простота и как следствие — эффективность.
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В разработке руководствуюсь тремя основными принципами — простота, понятность и аккуратность, что позволяет создавать интуитивно понятные визуальные ряды. Предпочитаю минимализм, отсутствие графического мусора и правильно расставленные акценты.
Работаем до полного утверждения, осуществляю поддержку проектов после запуска.
Для начала сотрудничества требуется предоплата 50%.
Открыт к сотрудничеству.
Пишите, обсудим детали Вашего проекта :)
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