Дизайнер флипфлоп портретов

Привет! Я в поисках дизайнеров в свою команду! Мне нужны люди, которые знают что такое флипфлоп. Если у вас есть свои работы - супер! Но обязательным условием есть выполнение тестового задания ! Предлагаю проект с возможностью долгосрочного сотрудничества. Если у вас получится выполнять план 5 заказов в день, месячный доход будет от 15 т грн. Мне нужна качественно выполненная работа. Пример и тестовое задание прикрепляю . Прикрепляю два тестовых задания на выбор(девочка оказалась немного сложноватой для многих 珞Ссылка как рисую я https://youtu.be/2TxMDJTBtmQ