Художник Гравер по граниту рисую в Illustrator и Photoshop

Готова выполнить тестовое задание.

Правки до завершения работы.

Для удобства готова общаться в "живую' голосовое сообщение или аудиосвязь.

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