Художник Гравер по граниту рисую в Illustrator и Photoshop
Готова выполнить тестовое задание.
Правки до завершения работы.
Для удобства готова общаться в "живую' голосовое сообщение или аудиосвязь.
Wats App. Telegram . Viber +380992359554
Почта: [email protected]
Реквизиты
Webmeney: WMID203997654409
Яндекс деньги: 4100111855154423
Портфолио
- Рисунки Adobe IIIustrator14 просмотров
- Рисунки Adobe Photoshop7 просмотров
- Рисунки Adobe Photoshop8 просмотров
- Рисунки Adobe Photoshop15 просмотров
- Рисунки Adobe Photoshop18 просмотров
- Рисунки Adobe Photoshop5 просмотров
- Рисунки Adobe IIIustrator9 просмотров
- Pop Art8 просмотров
- Pop Art6 просмотров
- Рисунки Adobe illustrator and Photoshop Pop Art9 просмотров
- Рисунки Adobe iIIustrator and Photoshop10 просмотров
- Illustrator and Photoshop Pop Art14 просмотров