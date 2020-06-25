Дизайн обложки книги

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Закрыт8 заявок782 просмотра

СТОП! Внимание, тестовое задание больше не высылать! Объявление остается активным, пока не будет утвержден дизайнер!

Ищем ответственного дизайнера, который всегда будет на связи. Необходимо создать обложку для книги на тему «Счастье». Оплата 1500-2000 рублей. Пост оплата. 

Отбор проходит на основе выполнения тестового задания, прикрепленного к объявлению. Тестовое задание нужно для того, чтобы понять верно ли Вы поняли тематику данного проекта, подходит ли Ваш стиль и видение автору, поэтому оно не оплачивается!

Мы не собираем идеи от фрилансеров и не работаем бесплатно: в случае, если Ваше тестовое задание прошло, и Вы берете работу, мы ее оплачиваем (после утверждения автором обложки – это логично). 

Тестовое задание необходимо выполнить в стиле мокап.

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