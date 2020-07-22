Привет! Я в поисках дизайнеров в свою команду! Мне нужны люди, которые знают что такое флипфлоп. Если у вас есть свои работы - супер! Но обязательным условием есть выполнение тестового задания ! Предлагаю проект с ...
Обложку для книги
Нужно сделать обложку для книги, стандартных размеров.
Описание обложки: на предельно белом цвете все должно быть, прям белый белый без отенков.
Название книги черными, толстыми быквами: ОТКРОЙ ГЛАЗА, НАС НЕТ, но оно должно быть написано в следующей форме:
1) первая часть ОТКРОЙ ГЛАЗА должна быть над линией, котороая пойдет во всю ширину книги, горизонтальная прямая
2) втарая часть НАС НЕТ! под этой линией
Должно получиться типа ОТКРОЙ ГЛАЗА |
| НАС НЕТ!
Цвет линии коричневого цвета как фирменный цвет на логотипе инстаграмма (который фотоаппарат)
Далее, на последнюю букву А в слове глазА должен быть накинут ремень от фотоапарата CANON EOSMark (такая же красная тесьма, черный фон и слово написано белыми буквами ДУША ). Этот же ремень как бы разделяет на две части название. На конце ремня должен болтаться фотоаппарат, старого типа, которые были в ссср ЗЕНИТ. Но чтобы место черного цвета (который идет вокруг, через крышку) был кориченый как в лого инстаграмм. Сам фотоапарат с потертастями, чтоб было видно что старенький. Я вложил фото для примера
Ну и поверх название слева мою фамилию и имя.
Под словом ОТКРОЙ ГЛАЗА в это поле меньшим шрифтом будет текст кориченевым цветом. Я его еще не придумал, но когда начнем работать я скажу.
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