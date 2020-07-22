Обложку для книги

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Завершен18 заявок798 просмотров

Нужно сделать обложку для книги, стандартных размеров. 

Описание обложки: на предельно белом цвете все должно быть, прям белый белый без отенков. 

Название книги черными, толстыми быквами: ОТКРОЙ ГЛАЗА, НАС НЕТ, но оно должно быть написано в следующей форме:

1) первая часть ОТКРОЙ ГЛАЗА должна быть над линией, котороая пойдет во всю ширину книги, горизонтальная прямая

2) втарая часть НАС НЕТ! под этой линией

Должно получиться типа  ОТКРОЙ ГЛАЗА |

                                                                     | НАС НЕТ!

Цвет линии коричневого цвета как фирменный цвет на логотипе инстаграмма (который фотоаппарат)

Далее, на последнюю букву А в слове глазА должен быть накинут ремень от фотоапарата CANON  EOSMark (такая же красная тесьма, черный фон и слово написано белыми буквами ДУША ). Этот же ремень как бы разделяет на две части название. На конце ремня должен болтаться фотоаппарат, старого типа, которые были в ссср ЗЕНИТ. Но чтобы место черного цвета (который идет вокруг, через крышку) был кориченый как в лого инстаграмм. Сам фотоапарат с потертастями, чтоб было видно что старенький. Я вложил фото для примера 

Ну и поверх название слева мою фамилию и имя. 

Под словом ОТКРОЙ ГЛАЗА в это поле меньшим шрифтом будет текст кориченевым цветом. Я его еще не придумал, но когда начнем работать я скажу. 

5 лет назад
guest_1496622903552
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Выбранный исполнитель

Tatiana007
Татьяна 
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5 лет назад
$30
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Мы хорошо поработали с Татьяной. В процессе диалога она срзу поняла суть идеи обложки и воплотила ее в жизнь. Результатом довольны.
Заказчика рекомендую! Точная постановка ТЗ со всеми нюансами и деталями, корректировки вносили без трудностей. Оплата безопасным платёжом.

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