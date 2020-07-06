Иллюстратор

Люблю рисовать и старательно подхожу к работе. Образование бакалавр по специальности "Архитектура и градостроительство". В целях получения опыта работы и дополнительного заработка решила работать на Freelance. Работаю в программе Adobe Photoshop, рисую от руки на цифровом планшете.

Рисую скетчи в тоне и цвете, разрабатываю дизайн персонажей и предметов.