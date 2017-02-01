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Портфолио
- Карабль...ВСЬО!49 просмотров
- Bamane42 просмотра
- Календар113 просмотров
- Flowers house106 просмотров
- Templates201 просмотр
- Лого+баннер+анимация177 просмотров
- Упаковка + логотип210 просмотров
- Illustrations177 просмотров
- БАННЕР138 просмотров
- Pattern142 просмотра
- Template159 просмотров
- Анимация150 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
3 года назад
Рекомендую для работы над Вашими проектами. Очень положительная в общение а также коммуникабельная. Вносила изменения в процессе и максимально делала дизайн так как я указывал. Будущие клиенты будут очень довольны результатом работы Анастасии. Желаю удачи.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик с четко поставленной задачей. Самые положительные отзывы и рекомендации к сотрудничеству!
$45
10 баллов
7 лет назад
Выполнено изящно и стильно. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четкая постановка задачи. Рекомендую!
$10
10 баллов
8 лет назад
Отличная работа!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи! Хороший заказчик! Рекомендую!
$5
10 баллов
8 лет назад
Все устраивает
Ответный отзыв
Не оплатил
$10
10 баллов
8 лет назад
Артист со своим художественным видением. Рекоммендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четкая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую!