nasikka7

Анастасия nasikka7

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
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Отзывы заказчиков

susha12
34 года
4 года в сервисе
Был
14 дней назад
$30
10 баллов
3 года назад
Разработать логотип для швейного отеле Цена: 30$
Рекомендую для работы над Вашими проектами. Очень положительная в общение а также коммуникабельная. Вносила изменения в процессе и максимально делала дизайн так как я указывал. Будущие клиенты будут очень довольны результатом работы Анастасии. Желаю удачи.
Очень хороший заказчик с четко поставленной задачей. Самые положительные отзывы и рекомендации к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Patleberg
34 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$45
10 баллов
7 лет назад
Создать логотип
Выполнено изящно и стильно. Однозначно рекомендую!
Хороший заказчик. Четкая постановка задачи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Rodney7
Родион 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Логотип для салона красоты
Отличная работа!
Четкая постановка задачи! Хороший заказчик! Рекомендую!
Ответный отзыв
minyaztdinov
Идрис 
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Лабораторные по вычелительной математике
Все устраивает
Не оплатил
Ответный отзыв
furmanov_maxim
44 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Дизайн 'Thank You Card' после покупки товара.
Артист со своим художественным видением. Рекоммендую!
Хороший заказчик, четкая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую!
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