Лабораторные по вычелительной математике

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Завершен3 заявки278 просмотров

3 лабораторные работы с полным оформлением по методичке (примеры есть) 5$ за три лабы.

8 лет назад
minyaztdinov
Идрис 
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

nasikka7
34 года
9 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$5
1 день
Все устраивает
Не оплатил

Заявки фрилансеров

nasikka7
34 года
9 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад