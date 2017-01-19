Контрольная по технологическим процессам

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Закрыт1 заявка81 просмотр

ТЕМА РАБОТЫ * Система отверстия, посадки с зазором, с натягом, переходных.  

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * как получится  

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt  

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60%  

КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ  

РАБОТЫ 19.01.2017  

ПОЖЕЛАНИЯ И  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Вторая контрольная по технологическим процессам!состоит из одного задания. но тоже график должен быть и расчёты.

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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