ВАРИАНТ 2, ПОДВАРИАНТ 1.
Контрольная по технологическим процессам
ТЕМА РАБОТЫ * Система отверстия, посадки с зазором, с натягом, переходных.
КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * как получится
ШРИФТ * Times New Roman 14 pt
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60%
КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ
РАБОТЫ 19.01.2017
ПОЖЕЛАНИЯ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Вторая контрольная по технологическим процессам!состоит из одного задания. но тоже график должен быть и расчёты.
Заявки фрилансеров
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