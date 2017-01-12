Электротехника

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Закрыт2 заявки158 просмотров

Добрый день.

Необходимо решить 5 задач из методички по электротехнике. Задачи простые, примеры решения аналогичных задач приведены в начале методички, а задачи которые нужно решить в конце.

Вариант сообщу в лк.

8 лет назад
Percys
Игорь 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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