Нужна помощь в написании кода программы в PascalABCNET к задаче
Контрольная работа – «Международное движение капитала»
Файл во вложении. Ответы должны быть уникальными.
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